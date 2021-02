La UEFA celebra la difesa della Juve: “Scegli la tua coppia preferita”

TORINO – La Juventus si è qualificata alla finale della Coppa Italia in virtù della vittoria ottenuta dai bianconeri a San Siro nella semifinale di andata per 1-2 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, e allo 0-0 ottenuto all’Allianz Stadium nella semifinale di ritorno, che ha permesso agli uomini di Andrea Pirlo di conquistare il pass per l’atto finale della competizione, che ancora non ha una sede certa. Quella solita dello Stadio Olimpico di Roma è infatti insidiata dalla candidatura di San Siro, che potrebbe essere presa in considerazione dai vertici calcistici. La finale verrà disputata dagli uomini di Andrea Pirlo contro l’Atalanta di Gasperini, che dopo lo 0-0 nella semifinale di andata contro il Napoli, si è imposta ieri sera per 3-1 contro i partenopei, raggiungendo la Juventus.

I bianconeri continuano così la loro strisci di risultati postivi, che hanno visto i bianconeri vincere tutte le partite, tranne il pareggio per 0-0 contro i nerazzurri, dalla sconfitta subita contro gli uomini di Antonio Conte a gennaio a San Siro. Da li la Juventus sembra aver cambiato marcia, con Andrea Pirlo che ha conquistato la Supercoppa Italiana e si è qualificato per la finale della Coppa Italia, con gli ottavi di Champions League contro il Porto ormai alle porte.

La partita di martedì della Juventus ha visto sugli scudi la coppia difensiva formata da Demiral e De Ligt, con il turco e l’olandese che hanno eretto davanti a Gianluigi Buffon un muro che ha respinto tutti gli assalti di Lukaku e Lautaro Martinez, mai veramente pericolosi nei pressi del portiere bianconero. La solidità difensiva della Juventus è stata celebrata anche dalla UEFA, che attraverso il suo account Twitter ha postato la foto dei quattro centrali invitando i suoi follower a scegliere la coppia migliore: “La tua coppia preferita della Juventus? Matthijs de Ligt, Giorgio Chiellini, Merih Demiral, Leonardo Bonucci”.