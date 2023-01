La Superlega vince il ricorso al Tribunale di Madrid: “UEFA non può punire club”

Una vittoria. Una grande vittoria è quella che è arrivata nella faida tra la Superlega e la UEFA per i club ancora coinvolti, Juventus , Real Madrid e Barcellona, con il Tribunale Provinciale di Madrid che ha accolto il ricorso delle società e respinto l'opposizione della UEFA: l e squadre aderenti al progetto infatti non possono essere punite da UEFA e FIFA.

Nella sentenza viene comunicato che " FIFA e UEFA non possono giustificare il loro comportamento anticoncorrenziale come se fossero gli unici depositari di certi valori europei, soprattutto se questo deve servire da scusa per sostenere un monopolio dal quale poter escludere o ostacolare l'iniziativa di quella che aspira ad essere la sua concorrente, la Superlega".

"FIFA e UEFA non potranno quindi adottare nessun provvedimento o azione, nè rilasciare qualsiasi dichiarazione, durante l'istruttoria del procedimento principale, che impedisca o ostacoli, direttamente o indirettamente, la preparazione o lo sviluppo della Superlega. Ancora, FIFA e UEFA, durante il procedimento principale, direttamente o indirettamente (attraverso i loro membri associati, confederazioni, club licenziatari o leghe nazionali o nazionali) non possono annunciare o minacciare qualsiasi misura disciplinare o sanzionatoria nei confronti dei club, dirigenti e persone dei club e/o o giocatori che partecipano alla preparazione della Super League. FIFA e UEFA devono astenersi dall'escludere club e/o giocatori che partecipano alla preparazione della Super League. Nel caso in cui, prima della deliberazione della presente richiesta di misure cautelari, siano state poste in essere alcune delle condotte descritte nelle sezioni precedenti, porre in essere le azioni necessarie per rimuoverle e renderle immediatamente prive di effetto".