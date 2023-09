La stampa francese contro Pogba: “Il punto più basso della sua carriera”

La Juventus sta preparando alla Continassa la partita contro la Lazio in programma sabato alle 15, ma fuori dal campo i bianconeri hanno di che preoccuparsi. È infatti arrivata ieri la notizia della positività al testosterone del centrocampista francese Paul Pogba; ad un controllo antidoping effettuato dopo Udinese-Juventus, partita vinta dai bianconeri per 3-0, nella quale il giocatore è rimasto tutto il tempo in panchina.

Gli ambienti bianconeri, scossi dalla notizia, hanno preso subito provvedimenti: il giocatore è stato infatti sospeso in via cautelare; in attesa delle contro analisi che, entro i prossimi sette giorni, dovranno dare i risultati. Fino ad allora la Juventus si riserva di aspettare l'evoluzione della vicenda, per poi decidere come muoversi nei confronti del calciatore.