La sorella di CR7 ricoverata con la polmonite: “Sto migliorando ogni giorno”

La sorella del portoghese è ricoverata a causa del Covid

"Questo era l'ultimo tipo di post che avrei voluto fare, ho cercato di non farlo nei giorni scorsi, ma siccome le notizie vanno veloci, per rispetto di chi mi segue e per affetto nei vostri confronti, condividerò con voi la realtà. Dal 17 luglio sono positiva al Covid e sono stata in isolamento a casa, stavo super bene, pochi sintomi e tutto sotto controllo, rispettando anche la regola dato che a casa lo abbiamo preso tutti tranne mia madre (grazie a Dio). I video che ho pubblicato erano stati fatti tutti prima che diventassi positiva. Purtroppo però dal 23 luglio ho avuto un peggioramento e mi sono beccata la polmonite, frutto del maledetto virus che, mi ha costretto al ricovero ed eccomi qui. Ora sto seguendo tutto il programma di cure e sto migliorando grazie ad una fantastica equipe di medici e con una storia incredibile da raccontare. Dentro di me penso che non sarà un maledetto virus ad abbattermi ma ironia del destino l'ho trovato nel mio angolo di paradiso, che è la mia terra e nella vita la cosa certa è l'amore che abbiamo per i nostri cari, la voglia di essere felici con loro e di fare ciò che amiamo. Sto reagendo bene, ho miglioramenti visibili ogni giorno che passa e la cosa migliore è che ho perso peso, vincendo gia questa vacanza offuscata. La mia famiglia è sempre accanto a me, per il resto darò un segnale qui. Vi amo, curatevi gente, vitamine, gioia, pace e voglia di vivere. Il sistema immunitario ringrazia e vi impedisce tante cose, credetemi". Facciamo un grande augurio di pronta guarigione a Katia Aveiro.