La Serie A discuteva della Superlega dal 16 febbraio

Le rivelazioni de Il Sole 24 Ore

Dopo il vespaio sollevato dalla Superlega , con il progetto che sembra essere naufragato ancora prima di nascere, continuano ad uscire retroscena su quella che sarebbe dovuta essere la competizione tra le piu grandi squadre europee. Stando a quanto riporta Il Sole 24 Ore infatti, l'annuncio della nuova competizione non sarebbe stato un "golpe" come definito da tanti, bensì un qualcosa che già tutti quanti, almeno in Italia, sapevano.

C'erano particolari, slide, calendari, impatto economico e corporate governance e se n'è discusso in un approfondito Consiglio della Lega Serie A lo scorso 16 febbraio, due mesi prima della famosa notte in cui i comunicati stampa dei 12 club annunciarono l’istituzione della Superlega. C'erano anche il Presidente della Lega Paolo Dal Pino e l'ad Luigi De Siervo, c'erano i consiglieri con diritto di voto, Tommaso Giulini, Luca Percassi, Paolo Scaroni e Maurizio Setti, ed erano stati convocati senza diritto di voto anche Claudio Lotito e Beppe Marotta.

Luca Percassi e Claudio Lotito, continua Il Sole 24Ore si erano espressi subito contro il progetto di Superlega per tutelare al massimo i campionati, mentre per Beppe Marotta c'era la necessità di una riforma legata anche a quella dei campionati nazionali, che comunque rischierebbero di passare in secondo piano anche con il progetto Superchampions che coinvolge 36 club anziché 32. "De Siervo sottolineava nel verbale come la maggior parte “degli alleati" della Lega ritenessero che la riforma della Champions fosse il male minore, rispetto alla Superlega. Confermando implicitamente che il progetto Superlega non solo fosse noto agli addetti ai lavori, ma che se ne discuteva nel merito mesi prima rispetto alla nascita ufficiale nella notte del 19 aprile".