La Serbia manda CR7 ai play off e i tifosi esultano con il Siuuum…

Questa sera l'Italia di Roberto Mancini sarà chiamata a vincere obbligatoriamente, se si vuole accedere ai Mondiali in Qatar senza dover ricorrere allo spareggio. Il mezzo passo falso contro la Svizzera infatti, tiene ancora in bilico la qualificazione diretta degli Azzurri, i quali dovranno vedersela contro l'Irlanda del Nord nel match ball delle 20:45. Non dipenderà solo dalla banda del Mancio però, perche in caso di vittoria degli svizzeri si andrebbe a guardare per prima cosa la differenza reti che, al momento sorride a noi per un divario di appena 2 gol. Se anche queste risultassero pari, allora passerebbe la Svizzera per la differenza reti in trasferta negli scontri diretti. Dunque, non una vera e propria passeggiata per l'Italia, la quale dovrà mettere in campo lo stesso entusiasmo che si era visto ad Euro 2020.