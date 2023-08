La Salernitana guarda in casa Juve: piacciono Miretti e Nicolussi

Il tecnico toscano dovrà poi fare delle scelte su quali calciatori tenere nella rosa del prossimo anno, visto che la Juventus giocherà solamente le due competizioni domestiche. Per questo è arrivato in aiuto anche Cristiano Giuntoli : il nuovo direttore sportivo sta cercando di piazzare gli esuberi sul mercato, e in questi giorni le trattative dovrebbero entrare nel vivo.

Un asse caldo è quello che sia ta sviluppando tra Torino e Salerno. In questi giorni i bianconeri stanno parlando con la Salernitana per provare a chiudere una tripla operazione, che coinvolgerebbe i trasferimenti di Fabio Miretti, Facundo Gonzalez e Hans NicolussiCaviglia. Per Miretti e Gonzalez si profila un passaggio in prestito, mentre per il centrocampista si parla di prestito con diritto di riscatto per il suo ritorno in maglia granata.