La Russa: “Le coppe c’entrano poco con i passi falsi della Juve che ha una rosa infinita”

Il vice presidente del Senato ha parlato

TORINO - Ignazio La Russa , vice presidente del Senato, ha parlato di Juventus e della lotta scudetto attraverso un suo editoriale per il Corriere dello Sport: "Ieri in prima pagina sul Corriere dello Sport, Zibì Boniek assecondando una vulgata che da quando l’Inter è in testa al campionato ha preso corpo fino ad essere elevata a certezza, afferma che «in Italia vince chi resta senza coppe». Opinione rispettabile ma che suona forse involontariamente giustificativa per la posizione attuale della Juve e delle altre che, mentre scrivo, hanno avuto solo un turno in più di coppe dopo l’eliminazione dei nerazzurri dalla Champions. La verità - a mio avviso - è che le coppe c’entrano poco con i passi falsi della Juve che ha una rosa infinita . All’Inter, semmai, è pesato più delle altre concorrenti al titolo non aver potuto fare la normale preparazione precampionato dopo la ravvicinata finale di Europa League.

E il Milan, coppe o non coppe, ha fatto meglio di ogni aspettativa frenato semmai dagli infortuni. Ma è la storia dell’ultimo decennio a ricordarci che nel 2010 l’Inter conquistò la Champions vincendo anche campionato, coppa Italia e mondiale per squadre. La stessa Juve, quando oltre alla rosa super, ha avuto “super” anche squadra, gioco e allenatore esperto, ha sfiorato due volte in finale la vittoria della Champions dopo aver trionfato in campionato. Tornando all’Inter, proprio lo scorso anno è arrivata ad un passo dalla coppa Europea superando in campionato le avversarie senza coppe riuscendo ad arrivare vicinissimo alla super Juve di Sarri, Ronaldo e Dybala. Morale: da interista convinto e forse un po’ fazioso, non ci sto alla tesi di Boniek (e non solo!) secondo cui l’Inter è in testa perché (purtroppo!) è stata eliminata dalle coppe. Da parte della “volpe” Boniek anziché sostenere di fatto (tradotto in soldoni) che per “la Volpe” Juve è normale e logico non vincere il campionato per aver giocato e perso con il Porto, mi sarei aspettato più attenzione e meno apparente indifferenza per “uva” scudetto italiano che, al momento (solo al momento) appare difficilmente raggiungibile grazie ai dieci punti in più dell’Inter sui bianconeri".