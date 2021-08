La rassegna stampa dei quotidiani di oggi

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi intitola così: "Juve, pazza partenza". Il riferimento è al match pareggiato dalla Juventus di ieri contro l'Udinese, in cui Cristiano Ronaldo aveva segnato il gol partita al minuto 93. La posizione del portoghese però è stata giudicata irregolare e la rete, per la gioia dei tifosi friulani, è stata annullata dal VAR. Juventus che ha "regalato" la partita agli avversari con due gravi errori di Szczesny che hanno permesso all'Udinese di fare due reti inaspettate. Per i bianconeri, invece, sono andati a segno Juan Cuadrado e Paulo Dybala , quest'ultimo che sembra aver trovato finalmente la forma ideale dopo mesi con prestazioni al di sotto delle aspettative.

Juve che dunque non parte bene, con Massimiliano Allegri che in conferenza stampa ha "strigliato" il suo portiere: "Szczesny è un grandissimo portiere. Non è questione di errore tecnico, è questione che, quando vieni da un rigore commesso, in quel momento buttare la palla in tribuna non è una vergogna. Servirà da lezione anche a lui. Noi abbiamo dei contropiedisti nati come Chiesa, Ronaldo, Cuadrado, Bernardeschi, Kulusevski e quando conquistiamo palla dobbiamo attaccare velocemente gli spazi, perché se invece veniamo attaccati, proprio per le caratteristiche di questi calciatori, rischiamo di lasciare i difensori a campo aperto".