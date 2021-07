La rassegna stampa dei quotidiani di oggi

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi intitola così: "Kessié, Milan a vita". Il riferimento è all'intervista esclusiva che ha fatto il quotidiano al centrocampista del Milan, Franck Kessié in cui ha detto di voler rimanere in rossonero fin quando la società lo vorrà. Questo un estratto: "Sono orgoglioso di aver scelto il Milan e non è mia intenzione andare via. Anzi, voglio restare per sempre. Ora i Giochi, ma quando torno dalle Olimpiadi sistemo tutto. Voglio solo il Milan, Maldini e Massara conoscono il mio pensiero. Mi piace tanto quando gli ultrà cantano 'un Presidente, c'è solo un Presidente...'. Ecco, io voglio esserlo a vita. Almeno quella calcistica".