La rassegna stampa dei quotidiani di oggi

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport intitola così: "I campioni siamo noi". Il riferimento è ad un commento di Romelu Lukaku ieri su Instagram, in cui ha risposto ad un tifoso che gli aveva detto: "Sei uscito dalla tasca di Chiellini?". Il belga ha replicato così: "Sono molto contento della vittoria dell'Italia agli Europei, davvero. Ma la squadra più forte d'Italia siamo noi, l'Inter". Lukaku che dovrebbe dunque restare a Milano agli ordini di Simone Inzaghi e si dovrebbe unire al ritiro di squadra dopo aver terminato le vacanze. Il numero nove nerazzurro non vede l'ora di tornare in campo.

Questa invece la prima pagina del Corriere dello Sport: "Ronaldo: decido io". Il riferimento è ad un post Instagram di ieri di Cristiano Ronaldo, in cui ha pubblicato una foto vicino ad una macchina (probabilmente per uno spot pubblicitario) con questa didascalia: "Tempo di decisioni". Ed ecco che allora tutti si sono scatenati con la voci di mercato. Quella più plausibile e veritiera sarebbe quella del PSG, che in caso di cessione di Kylian Mbappé al Real Madrid dovrebbe virare sul portoghese dando come contropartita Mauro Icardi alla Juventus. Fatto sta che il futuro di CR7 a Torino è ancora incerto.