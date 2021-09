La rabbia dei tifosi: “Questo spettacolo è indecente. La Juve siamo noi”

Ennesimo striscione dei tifosi bianconeri sui cancelli dello Stadium

In casa Juve c'è un clima di grande preoccupazione per quello che è stato l'inizio di stagione. Mai fino ad ora infatti, si era registrato un precedente avvio di campionato cosi negativo, con un solo punto totalizzato sui 9 a disposizione. Ma ciò che lascia ancor di piu l'amaro in bocca è il modo in cui questi punti sono stati lasciati per strada. Dai due errori grossolani di Szczesny ad Udine, fino a quelli di Napoli per opera di Moise Kean in occasione della seconda rete e sempre del portiere polacco sul tiro di Insigne che ha propiziato il gol del momentaneo pareggio dei padroni di casa.