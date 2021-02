La prima pagina di Tuttosport e Il Corriere dello Sport

TORINO – La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi dedica il suo taglio alto ai parametri zero, ossia quei giocatori che da oggi sono liberi di trovare un accordo per il loro contratto con qualsiasi squadra: “Eccellenti in scadenza: guardate chi è già libero di trovarsi un altro club. Alaba: dà l’addio al Bayern, la sfida è Real-Juve. Messi: ma il PSG non gli darà 138 milioni. Gigio: Milan ottimista, resterà rossonero. Cavani: Rev Devil a tempo. Napoli nel cuore.”

La parte centrale è invece dedicata alla Juventus, che ha vinto ieri sera a San Siro la semifinale di andata della Coppa Italia, grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo: “CR7, goduria Juve! I bianconeri sbancano San Siro e in un sol colpo riscattano il ko in campionato con l’Inter, prenotano la finale di Coppa Italia e ritrovano un Ronaldo letale: il portoghese prima risponde a Lautaro, poi sigla il gol della vittoria”.

La parte di sotto è dicata all’errore sul test del giocatore dell’Atalanta Romero: “Che errore” Romero mai stato positivo. Stasera Napoli-Atalanta. Primo tampone sbagliato, l’argentino poteva giocare contro la Lazio. Gattuso-Adl: tregua armata”.

La prima pagina de Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica la sua apertura alla Juventus e alla vittoria dei bianconeri di ieri sera a San Siro contro l’Inter per 1-2: “L’ipoteca di Cristiano. Coppa Italia, Inter ko al Meazza. E martedì sera il ritorno all’Allianz. Un tempo a testa, ma la doppietta di Ronaldo avvicina la Juve alla finale. Lautaro va a segno poi CR7 si scatena: pari su rigore e 2-1 dopo un pasticcio Bastoni-Handanovic. Non gradisce il cambio ma Pirlo lo placa”. Poi le parole del tecnico dell’Inter Antonio Conte: “Abbiamo regalato due gol”. ”

In basso il Napoli: “Adl, tweet al veleno “dimentica” Gattuso. Il presidente del Napoli difende Giuntoli e ignora Rino”.

