La prima pagina di Tuttosport e de Il Corriere dello Sport

TORINO – La prima pagina del giornale Tuttosport in edicola oggi dedica il suo taglio alto al Torino e al mercato, che ha regalato il primo colpo per la squadra di Cairo: “Toro, finalmente un colpo: Sanabria! L’attaccante paraguaiano è costato 7,5 milioni Oggi visite e firma su un quadriennale da 1,5 milioni a stagione”.

La parite centrale della pagina è però dedicata alla Juventus, che ha vinto ieri sera contro la SPAL qualificandosi per la semifinale della Coppa Italia, che vedrà i bianconeri sfidare l’Inter: “È Inter-Juve! Spal travolta: 4-0. A segno Morata, Frabotta, Kulusevski e Chiesa. Sfida con i nerazzurri: andata il 3 febbraio a San Siro, ritorno allo Stadium il 10”. In alto l’esclusiva del giornale con la compagna del portiere Gianluigi Buffon Ilaria D’Amico: “Ilaria: “Vi svelo il segreto di Gigi”.

Di spalla l’Atalanta, con la Dea che si è qualificata per la semifinale battendo ieri la Lazio per 3-2: “Festa Atalanta: è semifinale! In 10 rimonta la Lazio 3-2”.

La prima pagina de Il Corriere dello Sport in edicola oggi, dedica anche essa il centro pagina alla vittoria ottenuta ieri sera dalla Juventus: “Juve, c’è Conte per te. Coppa Italia, ecco l’Inter mi semifinale: il doppio confronto è a febbraio. Battuta la Spal 4-0 senza Ronaldo e con molti baby in campo”. Il giornale poi continua: “A segno Morata, Frabotta, Kulusevski e Chiesa. Pirlo: “Che sfida con i nerazzurri”. CR7 e Georgina a Courmayeur nonostante lo stop agli spostamenti”.

Il taglio in alto è dedicato alle scintille tra Lukaku e Ibrahimovic, che hanno avuto molti strascichi dopo quanto accaduto in campo nel derby di Coppa Italia: “Ibra-Lukaku. La rissa ha fatto il giro del modo. Quasi otto milioni di spettatori su Rai 1 per il derby degli insulti. Il milanista precisa: “Nel mio mondo non c’è posto per il razzismo”. La Procura Federale potrebbe acquisire le immagini”.

