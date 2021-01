La prima pagina di Tuttosport e de Il Corriere dello Sport

TORINO – La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi è dedicata alla Juventus, che ha vinto ieri sera la sua nona Supercoppa Italiana della storia. “Super!” titola a tutta pagina il giornale, con la foto della squadra bianconera che solleva la coppa. In basso l’editoriale di Xavier Jacobelli: “CR7, Szczesny e Morata nel nome di Pirlo. Le finali non si giocano, si vincono. Ad Andrea Pirlo erano bastate sette parole per presentare la partita di Reggio Emilia dove, ancora una volta, Cristiano Ronaldo ha apposto la sua fama di Marziano in calce alla nona Supercoppa bianconera, la quinta dello storico decennio di Andrea Agnelli che allinea al J Museum accanto ai nove Scudetti consecutivi e alle quattro Coppe Italia”

La prima pagina de Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica la sua apertura ed il suo taglio alto alla Juventus, vincitrice ieri sera della Supercoppa Italiana contro il Napoli: “Il Napoli spreca, nel recupero il sigillo di Morata: Supercoppa ai bianconeri 2-0. Ronaldo è il lampo. Il suo gol accende la Juve. Ma il rigore fallito da Insigne decide la sfida”. In basso le dichiarazioni di Andrea Pirlo dopo la vittoria del suo primo trofeo alla prima finale disputata da allenatore: “Pirlo, buona la prima: “Contava solo vincere”.” Di spalla la pagina è dedicata a Cristiano Ronaldo, andato a segno anche ieri sera: “CR7 fa l’uomo squadra e di vede la differenza”.

Sotto allo spazio dedicato a Cristiano Ronaldo si parla di Lorenzo Insigne, con il giocatore che ha sbagliato ieri sera un rigore che avrebbe potuto mettere la parità sul risultato di parità cambiandone magari i destini, che non hanno sorriso al Napoli: “Lorenzo e l’errore che vale una condanna”.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<