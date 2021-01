La prima pagina di Tuttosport e de Il Corriere dello Sport

TORINO – La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, dedica il suo taglio alto al Milan: “Milan, missione Scudetto” titola il giornale “Mandzukic e Tomori dopo Meitè: Pioli avrà un rinforzo per reparto. Fra le big, nessuno come i rossoneri”. La parte centrale della pagina è dedicata all’esclusiva riportata dal giornale: “Pirlo-Conte. La vera storia”. Il giornale si concentra sul duello tra i due tecnici, che oggi parleranno in conferenza stampa per presentare la partita in programma domani era a San Siro. “Un rapporto di stima e di affetto, ma l’attuale tecnico nerazzurro aveva seri dubbi sull’arrivo del regista a Torino”.

Nella colonna di lato l’attenzione è rivolta al Torino. “Giampaolo: “i bonus sono finiti”. Salvezza in ballo. Tecnico in bilico. “Chi ha paura cambi mestiere”. E ancora sotto spazio al derby della Capitale, “Crollo Roma. Luis Alberto e Immobile. Che Lazio! Lo spagnolo, doppietta, e l’azzurro devastanti”.

La prima pagina de Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica il suo taglio alto alla sfida in programma domani sera tra la Juventus e l’Inter, concentrandosi sulle parole di Alvaro Morata. “Domani sera a San Siro un grande Derby d’Italia. Morata l’anti-Inter: “Mi piace farti gol”. Contro i nerazzurri quatto volte a segno in sei partite. “Adesso è un’altra Juve, chiederò la maglia a Lukaku”. E Vidal carica: “Mi sono sbloccato non mai fermo più”. Al centro la pagina è dedicata alla vittoria della Lazio nel derby della Capitale disputato ieri sera. I binacazzurri hanno vinto contro la Roma con un perentorio 3-0, rallentando i giallorossi in classifica. “Sinfonia laziale. Partita senza storia all’Olimpico: lo spagnolo mattatore con una doppietta. Il sigillo di Immobile e Luis Alberto sul derby: Roma travolta 3-0”.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<