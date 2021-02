Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola

TORINO – Le prima pagine dei quotidiani sportivi italiani in edicola oggi sono dedicate tutte alla sconfitta subita dalla Juventus ieri sera contro il Porto nell’andata dei quarti di finale della Champions League.

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola titola “Champions. Il Porto vince 2-1. Ma il gol di Chiesa è oro, La Juve ha fede. Andata ottavi: i bianconeri girano a vuoto e regalano due reti all’inizio dei tempi. Poi Federico segna: nel ritorno a Torino basta l’1-0. Nel recupero negato un rigore a Ronaldo”. Vicino altro titolo dedicato all0’altra sfida della Champions League, vinta dal Borussia Dortmund in casa del Siviglia per 2-3: “Dortmund: 3-2 a Siviglia. Che doppietta Haaland. Lancia l’euroduello con Mappe”.

Sotto spazio al derby di Milano in programma nel week end: “Così è tornato il derbyssimo. A San Siro ci sarà di nuovo uno scontro al top (dopo troppi flop)”. “Sedicesimi Europa League: Mandzukic con Rebic. Croati a Belgrado. Pioli deve uscire subito dalla nebbia”.

La prima pagina di Tuttosport in edicola domani è dedicata alla Juventus e alla sconfitta contro il Porto: “Rabbia Juve. Rigore negato. Vince il Porto 2-1. Pessima gara dei bianconeri che pagano gli errori di Bentancur e della difesa, ma il gol di Chiesa li tiene ancora in corsa. All’ultimo secondo l’arbitro nega un penalty clamoroso a Ronaldo. Il 9 marzo a Torino sarà durissima”. DI spalla spazio all’Europa League: “Milan: esame anticrisi. Con la Stella Rossa a Belgrado la sfida a Stankovic con vista derby”. “La Roma a Braga. Dzeko c’è ma senza fascia. Il capitano sarà Cristante. Fonseca torna a casa”. “Politano: “Tutti con Gattuso”. Napoli senza paura. Ringhio: “A Granada con sei primavera, ma niente alibi””.

Anche la prima pagina de Il Corriere dello Sport in edicola è dedicata alla Juventus e alla sconfitta di ieri sera: “Chiesa la tiene viva. Champions, qualificazione in salita: ritorno di fuoco all’Allianz il 9 marzo. Un gol di Fede dà la scossa a una brutta Juve, sconfitta dal Porto 2-1”. A centro pagina il titolo è dedicato a Cristiano Ronaldo: “La serata nera di Ronaldo, rabbia per un rigore negato”.