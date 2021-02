TORINO – La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi è dedicata alla Coppa Italia, con la Juventus che ieri sera ha staccato il pass per la finale di maggio pareggiando per 0-0 contro l’Inter, e qualificandosi in virtù del risultato di 1-2 maturato nella partita di andata vinta a San Siro grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, arrivata dopo il vantaggio provvisorio di Lautaro Martinez. I bianconeri hanno meritato l’accesso all’ultimo atto della competizione, che segna per il tecnico Andrea Pirlo la prima finale conquistata da lui sul campo, dopo quella di Supercoppa Italiana vinta contro il Napoli a gennaio per 2-0, grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e di Alvaro Morata, che rappresentava un’eredità di Maurizio Sarri.

“Juve finale… e veleni. L’Inter non sfonda: 0-0, ora resta lo scudetto. Scontro Agnelli-Conte. Il presidente a fine gara urla un insulto. Il tecnico: “Serve più educazione e rispetto”. Per il club bianconero Antonio li ha offesi”. L’offesa di Antonio Conte è poi documentata fotograficamente dalla rosea, cosi come la reazione di Agnelli: sulla foto di Pirlo e Cristiano Ronaldo che campeggia in prima pagina, ci sono anche quelle del dito medio del tecnico dell’Inter e di Agnelli che urla. Di spalla, sempre sulla foto, spazio all’altra semifinale, che vedrà questa sera affrontarsi l’Atalanta e il Napoli dopo lo 0-0 della partita di andata: “Gasperini per il bis, Gattuso per salvarsi. L’altra semifinale Atalanta-Napoli, diretta Rai ore 20:45, andata 0-0”.

In basso spazio al Festival di Sanremo e ad Ibrahimovic, confermato ufficialmente ieri da Amadeus: “L’assist di Ibra ad Amadeus: “A Sanremo per un altro record”. Di spalla in basso invece gli approfondimenti della rosea, con lo spazio dedicato a Luna Rossa e alla Ducati: “Vela, il timone di Prada. Spithill: “Così vi stregherà la mia luna”. Sotto spazio alle moto: “Moto: Miller e Bagnaia sicuri, Ducati 2021: “Puntiamo al Mondiale””.