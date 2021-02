TORINO – La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica la sua apertura all’Inter. Gli uomini di Antonio Conte hanno infatti vinto ieri sera contro la Fiorentina nell’anticipo dello Stadio Franchi, superando momentaneamente il Milan al primo posto in classifica. La partita è stata decisa dai gol di Barella e Perisic, che hanno riscattato la sconfitta subita a San Siro martedì contro la Juventus nella semifinale di andata della Coppa Italia, con i bianconeri che si sono opposti per 1-2 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo.

“Interpole. Sorpasso Conte. Domani c’è il Milan. Barella trascina e apre la strada. Hakimi serve il gol a Perisic: con il 2-0 a Firenze nerazzurri in testa soli per la prima volta”. La parte di sotto parla del Milan e della situazione di Ibrahimovic: “Ibra in difesa. E il derby non è a rischio”. Di spalla a destra si parla della sfida tra la Juventus e la Roma, definite terze incomode nella lotta al primo posto in classifica che sta coinvolgendo l’Inter e il Milan, che per adesso occupano i primi due posti. La partita di domani potrebbe vedere la Roma allungare sui bianconeri in classifica, o la squadra di Andrea Pirlo superare i giallorossi, distanti solamente una lunghezza. “I terzi incomodi. Allo Stadium la sfida da podio alle 20:45. Pirlo predestinato, Fonseca scalatore. Juve-Roma super”.

Sotto spazio agli altri anticipi della giornata. Quello delle 15 tra Atalanta e Torino: “Atalanta, tocca a Muriel. Nel Toro ecco Mandragora“; e quello delle 20:45 tra Genoa e Napoli: “Il Napoli e l’incubo COVID. Fuori Koulibaly e Ghoulam. Col Genoa alle 20:45. Una partita senza pace”.

La parte in basso è dedicata allo sci e a Paris: “Forza Paris. Il ritorno dell’indistruttibile. “Al Mondiale al massimo”.”

