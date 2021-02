TORINO – La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica la sua apertura alla semifinale di andata della Coppa Italia, giocata ieri sera a San Siro tra Inter e Juventus, con i bianconeri che hanno vinto per 1-2 rimontando il gol iniziale di Lautaro Martinez con una doppietta di Cristiano Ronaldo, tornato al gol dopo il digiuno delle ultime partite. I bianconeri hanno così fatto un primo passo verso la finale, mettendo in discesa il match di ritorno in programma martedì prossimo tra le mura amiche dell’Allianz Stadium di Torino, che sabato ospiterà anche la Roma, per la partita valevole per la seconda giornata del campionato: “Che Rivincita. Coppa Italia: la Juve sbanca San Siro , 2-1 all’Inter e vede la finale. Un gol su rigore, ingenuità di Young, e uno dopo un pasticcio Bastoni-Handanovic: così Ronaldo rimonta Lautaro e vendica il k.o. in campionato. Cristiano e Vidal, sostituiti, si arrabbiano. Conte: “Il progetto del club fermo ad agosto”. Martedì il ritorno”.

Poi c’è spazio per il commento sulla partita: “L’operazione Pirlo fa progressi. Qui non si arrende nessuno: la Juve risponde così all’Inter che l’aveva battuta il mese scorso. I bianconeri si prendono la rivincita passando con un doppio Ronaldo, cinico e concreto, nella semifinale d’andata di Coppa Italia”.

In basso la rosea parla dell’altra semifinale di andata che di disputerà questa sera e che vedrà di fronte Napoli e Atalanta: “Arriva l’Atalanta. Napoli, la squadra vota la fiducia a Gattuso. Alle 20:45 al Maradona l’altra semifinale”. Il taglio in basso è dedicato al Milan: “Benzina Mandzukic, il Milan fa il pieno. Il piano della capolista per Scudetto ed Europa League. Ecco come Pioli potenzierà la squadra: fatica e l’inserimento del croato”.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<