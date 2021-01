TORINO – La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica il suo spazio maggiore alla volata tra Milan e Inter per il primo posto in classifica, con i rossoneri che comandano la Serie A con tre punti di vantaggio sui nerazzurri, e vincendo oggi diventerebbero in solitaria campioni d’inverno. “Derby, vedo doppio. Milan-Atalanta, Udinese-Inter. Ai rossoneri a più 3 basta un pari per virare primi. Alle 18 in palio mezzo scudetto. Poi martedì supersfida in Coppa Italia”. La rosea approfondisce poi lo scontro tra la squadra di Stefano Pioli e quella di Antonio Conte in un editoriale che inizia a centro pagina: “Le quattro giornate di Milano. Oggi, alla stessa ora, Milan e Inter sfrecceranno sotto lo striscione di metà corsa, martedì’ si sfideranno in Coppa Italia. Le quattro giornate di Milano. Quelle storiche, si sa, erano cinque, ma in periodo di crisi tutto si comprime.”

Di spalla il giornale parla poi del Torino. sceso in campo ieri sera a Benevento contro i giallorossi nel primo anticipo della diciannovesima giornata di campionato, che ha visto il Toro rimontare con il nuovo tecnico Nicola in panchina due gol, grazie alla doppietta di Simone Zaza, cha ha regalato un punto prezioso alla squadra di Cairo: “Il Toro è vivo. Effetto Nicola più Zaza, da 0-2 al pari al 93′. Cuore e rimonta. Inzaghi scappa ma viene ripreso. L’attaccante granata: “Non molliamo, zitti e pedalare””. Sotto il giornale si concentra sul momento della Roma e sul caos scoppiato nello spogliatoio giallorosso dopo la sconfitta contro lo Spezia, che ha eliminato la squadra capitolina dalla Coppa Italia. Il tecnico Fonseca è stato messo in discussione, con l’allenatore che ha litigato e rotto con l’attaccante Edin Dzeko: “Fonseca rischia tutto e rompe con Dzeko. C’è l’ombra di Allegri”.

