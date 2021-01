TORINO – La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, dedica il suo taglio alto al Milan e al rientro previsto lunedì nella partita contro il Cagliari di Ibrahimovic: “Indiavolatissimo. Ibra lunedì a Cagliari per il record con il Milan. Zlatan al primato di presenze con un club italiano. Giallo Theo e Chala ma ci saranno”.

La parte centrale della prima pagina della rosea è dedicata alla sfida in programma domani sera tra Inter e Juventus, partita importante per il proseguo del campionato delle due squadre, con il tecnico della Juventus Andrea Pirlo che arriva alla partita con molte assenze. Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt sono fuori per il COVID, mentre Dybala è infortunato ed indisponibile fino a febbraio. Il giornale ha intervistato due ex protagonisti di questa sfida, Michel Platini per la Juventus e Ronaldo per l’Inter. “Domani Inter-Juve. Il fenomeno e Le Roi tornano in campo. Loro a San Siro, Ronaldo e Platini”. Il giornale riporta in prima pagina anche una parte delle dichiarazioni rilasciate dai due ex calciatori nelle loro interviste: “Ora Conte ha proprio tutto. E Lukaku è fortissimo. Sposta pure gli alberi” il pensiero di Ronaldo sull’Inter e su Antonio Conte. Parole al miele invece, quelle che ribeva Michel Platini a Pirlo e Cristiano Ronaldo: “CR7 un gigante. Pirlo è senza gavetta? Macché, vi spiego perchè io ci punto”.

La parte bassa è poi dedicata al derby di Roma andato in scena ieri sera allo Stadio Olimpico, e che ha visto la squadra allenata da Simone Inzaghi prevalere su quella giallorossa per tutta la durata della partita, nonché per tutto il campo: “Lazio: derby boom! All’Olimpico domina la squadra di Inzaghi per 3-0. Fonseca, zero vittorie con le big. Immobile e doppio Luis Alberto: arrivederci Roma”.

