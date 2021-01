TORINO – La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica il suo taglio alto al Milan. “Il Milan scappa ancora e Pioli prenota mezzo Scudetto. Ibra ricomincia da +3. Zlatan ritrova i rossoneri soli in vetta.” La rosea si concentra quindi sui rossoneri, primi in classifica e con due punti in piu di vantaggio sull’Inter, fermata a Roma dal pareggio per 2-2 contro i giallorossi, a loro volta distanti tre punti dai nerazzurri. Spazio anche al mercato rossonero, con quello che sarebbe in primo colpo in dirittura d’arrivo per questa sessione di riparazione: “Mercato: Simakan il primo rinforzo”

In quarta posizione in classifica, a sette punti di distacco dal Milan capolista, quattro dall’Inter e uno dalla Roma con una partita da recuperare c’è la Juventus, vincitrice ieri sera nel posticipo contro il Sassuolo per 3-1, alla quale è dedicata la parte centrale del giornale, che si concentra sulla vittoria ottenuta dagli uomini di Pirlo contro la squadra di De Zerbi, e si focalizza sulla prossima sfida di campionato in programma domenica prossima, e che vedrà Inter e Juventus sfidarsi a San Siro, con le due squadre impegnate mercoledì in Coppa Italia.

“Occhio Conte arriva la Juve” titola al centro della prima pagina il giornale. “Domenica super sfida a San Siro. I bianconeri ora sono lì”, con il trafiletto che passa poi ad analizzare la domenica passata dalle due squadre, con la Juventus che ha recuperato due punti alla squadra nerazzurra: “I rimpianti dell’Inter. Gioca meglio mala Roma acciuffa il 2-2. Il tecnico sbaglia i cambi e sul mercato è rassegnato”. Tutt’altro discorso per la Juventus: “La scalata di Pirlo. Fatica contro il Sassuolo in dieci. Gol di Danilo, Ramsey e CR7, 3-1. Guai al ginocchio, Dybala si ferma, c’è allarme”.

