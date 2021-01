TORINO – La Juventus ha vinto ieri sera la sfida valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A contro il Milan, vincendo a San Siro per 1-3 e portandosi a sette punti di distacco dai rossoneri con una partita ancora da disputare, il recupero del match contro il Napoli. La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi è dedicata alla vittoria dei bianconeri di ieri sera.

“Befana bianconera. Il Milan perde ma resa primo. Senti che Juve. Chiesa show. Corsa Scudetto: la Signora c’è. Anche il Diavolo colpito dal Covid cade in Serie A dopo 304 giorni. Pioli: “Troppe sette assenze”. Pirlo: “Noi vogliamo comandare”.

La Juventus vincendo ieri sera a San Siro rientra quindi nella corsa verso il primo posto, distante ora sette punti con una partita ancora da giocare. I bianconeri sono indietro di sei lunghezze rispetto all’Inter seconda in classifica, con i nerazzurri fermati ieri dalla Sampdoria a Marassi. A tre punti c’è poi la Roma, che occupa attualmente il terzo posto in classifica. Le due squadre si affronteranno domenica in campionato, con la Juventus di scena a Sassuolo che potrebbe recuperare punti a una delle due.

“Inter aggrappata a Lukaku. Va ko con la Samp, domenica la Roma. Conte: “Mercato? Il club sa la situazione”. Con le parole del tecnico dell’Inter che ieri nel post partita ha ribadito la necessità per la squadra nerazzurra di intervenire sul mercato per migliorare la rosa a sua disposizione. “Fonseca trova Borja Mayoral e punta al secondo posto”. “Vola l’Atalanta macchina da gol” con i nerazzurri di Bergamo che anche ieri hanno vinto contro il Parma per 3-0 portandosi al settimo posto in classifica appaiata con il Napoli a 28 punti.

