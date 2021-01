La prima pagina de Il Corriere dello Sport e Tuttosport

TORINO – La Juventus ha vinto ieri sera contro il Sassuolo per 3-1, e il giornale Tuttosport in edicola oggi dedica l’apertura della sua prima pagina propor al risultato conquista dai bianconeri: “3 sms al Milan. La Juve non molla. Il Sassuolo rimane in dieci per l’espulsione di Obiang. Nella ripresa i gol di Danilo, Defrel, Ramsey e Ronaldo. I bianconeri restano a sette punti dai rossoneri, ma in due giornate ne hanno recuperati cinque all’Inter. Ansia per McKennie e Dybala”.

Di spalla l’Inter e il Torino: “2-2 con la Roma. L’Inter si butta via. Nervi tesi Conte. Tecnico sotto accusa per i cambi. E sul mercato: “Zero acquisti. La linea è chiara”. Il titolo sul Torino non è meno provocatorio: “Granta in zona B. Sveglia Toro! Quando compri? Ancora niente rinforzi a differenza delle rivali. Tifosi in fibrillazione”. In alto lo sci con “Bassino show. Secondo in SuperG” e il tennis con “Berrettini nei quarti”.

Anche la prima pagina de Il Corriere dello Sport in edicola oggi è dedicata ai risultati della Juventus e di Inter e Roma, fermate a vicenda sul pareggio per 2-2. “La Juve fa paura. Bianconeri già a ridosso delle posizioni di vertice con una gara da recuperare. Battuto il Sassuolo 3-1. E domenica il big match di San Siro contro l’Inter. Partita decisa negli ultimi minuti da Ramsey e Ronaldo dopo l’1-0 di Danilo e il pari di Defrel in dieci. McKennie e Dybala ko nei primi 45 minuti”. Spazio anche alle dichiarazioni del tecnico bianconero Andrea Pirlo: “La rimonta di Pirlo: “Sempre più convinti”.

Il tagli alto è dedicato invece a Roma e Inter: “Conte frena l’Inter. La Roma recupera nel finale 2-2. Esulta solo il Milan. Giallorossi in vantaggio con Pellegrini, l’uno-due dei nerazzurri siglato da Skriniar e Hakimi. Gol del pari di Mancini. Nel mirino i cambi del tecnico. “Necessari, spese tante energie””.

