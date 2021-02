La prima pagina de La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport

TORINO – La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica il suo taglio alto al Milan e al rinnovo del portiere rossonero Gianluigi Donnarumma: “Rebus Gigio. Il Milan: rinnovo per cinque anni. Lui firma al massimo per due”. La parte centrale è ancora dedicata alla lite scoppiata durante e dopo la semifinale di Coppa Italia tra il tecnico dell’Inter Antonio Conte e il Presidente della Juventus Andrea Agnelli: “Senza tregua. Il mio miglio nemico. Agnelli-Conte: pronta la procura. Qui Juve. Ha mostrato due volte il medio, Antonio tesissimo. Qui Inter. Siamo indignati: un agguato premeditato”. Di spalla l’Atalanta: “In finale c’è Gasp. Gol e spettacolo: 3-1. Il 19 maggio a Roma c’è l’ultimo atto. Sarà Atalanta-Juve. Il Napoli non ringhia, De Laurentiis se ne va”.

Anche la prima pagina de Il Corriere dello Sport in edicola riprende nel suo taglio alto la bagarre scoppiata tra Agnelli e Conte dopo la semifinale di ritorno della Coppa Italia, che ha visto l’Inter eliminata e la Juventus qualificarsi per la finale: “Conte-Agnelli referto bianco. Juve-Inter: dopo gli insulti attesa per il giudice sportivo ma l’arbitro non ha visto nulla. Ancora accuse reciproche”.

Al centro la Coppa Italia, con la vittoria dell’Atalanta ieri sera, che ha battuto il Napoli per 3-1 nell’altra semifinale di ritorno di Coppa Italia: “Coppa Italia. Sarà Gasperini a sfidare Pirlo nella finalissima del 19 maggio. Napoli, è una resa. Passa l’Atalanta: sul 3-1 pesa l0inguardabile primo tempo degli azzurri”.

La Coppa Italia e la lite tra Conte e Agnelli campeggiano anche su Tuttosport, che in alto titola: “Semifinale di Coppa Italia: Napoli battuto 3-1. Juve, c’è la Dea. Zapata e uno splendido Pessina (doppietta) firmano il successo. Atalanta in finale come nel 2019: appuntamento con i bianconeri il 19 maggio”. Al centro il giornale titola “Dalla stella alle stalle”, con il riferimento alla richiesta dei tifosi della Juventus di rimuovere dallo Stadium la stella di Antonio Conte.