La prima pagina de Il Corriere dello Sport e di Tuttosport

TORINO – La prima pagina de Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica il taglio alto all’Inter e alla lotta per il primo posto tra le due milanesi, mentre pone l’accento sul caso riguardante il terzino dell’Inter Hakimi. “Alle 18 testa a testa scudetto mentre deflagra il caso Real. “Pagate Hakimi o ridatecelo”. Il giornale poi continua a spiegare: “Marotta ha l’accordo scritto, ma ora Madrid vuole garanzie. Inter in campo a Udine. Il Milan difende il primo posto contro l’Atalanta e abbraccia Tomori”. Sulla desta l’editoriale di Ivan Zazzaromi dal titolo “Milano brucia”, che pone l’accento sul duello a distanza che andrà in scena oggi tra le due milanesi, che giocheranno entrambe alle 18, contro rispettivamente Atalanta il Milan, e Udinese l’Inter.

Il centro pagina è dedicato al caos in casa Roma. “Fonseca caccia Dzeko. Alle 15 la gara contro lo Spezia che decide il futuro del portoghese. Edin escluso dopo una lite. Intanto arriva El Shaarasy: oggi le visite”. Il giornale poi continua: “Clima pesantissimo a Trigoria. La squadra difende il capitano. Il tecnico: “Il club mi sostiene”.”

La prima pagina di Tuttosport in edicola dedica il suo taglio alto al Torino, che ieri sera ha pareggiato contro il Benevento per 2-2 nella prima partita di Nicola da allenatore granata, risolta grazie ad una doppietta di Zaza. “Toro, riecco il cuore. Zaza scaccia le streghe. Sotto di due gol a Benevento, i granata rimontano con una doppietta dell’attaccante a agganciano il Cagliari”.

Centro della padrona dedicato al mercato e all’attaccante del Napoli Milik: “Milik-Juve, sorpresa?” si chiede il giornale. “Il polacco al Marsiglia, ma nell’accordo tra i francesi e il Napoli non esistono veti al ritorno in Italia in futuro. I bianconeri hanno almeno due vie per riprovarci. Nell’immediato, Scamacca resta in pole.”

