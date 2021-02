La prima pagina de Il Corriere dello Sport e di Tuttosport

TORINO – La prima pagina de Il Corriere dello Sport in edicola oggi è incentrata sul passaggio del turno in finale di Coppa Italia ottenuto ieri sera dalla Juventus. “Pirlo, venti di Juve. Coppa Italia, all’Allianz finisce 0-0: ventesima finale per i bianconeri. L’Inter non passa: resta solo il campionato. Insulti tra Conte e Agnelli. Determinante il 2-1 dell’andata al Meazza. I nerazzurri sempre in pressione ma Ronaldo ha avuto le chance migliori. Male Lautaro e Lukaku. De Ligt-Demiral muro insuperabile”.

Sotto il titolo in alto poi le parole di Andrea Pirlo, riportate insieme alla foto che lo ritrae abbreviare sorridente Cristiano Ronaldo al termine della partita di ieri sera: “Andrea festeggia “Io come Allegri? Felice di esserlo”. Di spalla spazio all’altra semifinale di Coppa Italia, che andrà di scena questa sera, tra Atalanta e Napoli, che partiranno dallo 0-0 del match di andata. “L’altra semifinale. Gattuso, tridente mai visto. Lozano, Osi, Insigne: il Napoli assalta Gasp. Si parte da 0-0.”

In basso si parla poi della disponibilità data dall’Italia per giocare alcuni match europei: “Europa League, ok dell’UEFA. Covid, no di Portogallo e Spagna. Benfica-Arsenal all’Olimpico e Real Sociedad-United a Torino”.

Anche la prima pagina di Tuttosport in edicola dedica ampio spazio alla conquista della finale della Coppa Italia da parte della Juventus: “Juve d’acciaio, ma che rissa fra Agnelli e Conte! L’inter ci prova, ma non sfonda. 0-0. Grazie al 2-1 dell’andata i bianconeri conquistano la ventesima finale di Coppa Italia della loro storia. Ora aspettano la vincente di Atalanta-Napoli. Grande partita di Demiral e De Ligt”.

Sotto cinque riquadri con altrettanti temi: “L’annuncio. Canta Ibra “Sanremo, arrivo! Amadeus ufficializza la presenza dell’asso milanista al Festival come showman. Zlatan: “Preparatevi, faremo un altro record”. Poi spazio all’altra semifinale di Coppa Italia: “Atalanta assalto finale. Si parte da 0-0. Gasperini stasera a Bergamo cerca il bis dell’impresa riuscita nel 2019. Napoli in emergenza, Gattuso si gioca il futuro”.