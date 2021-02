La prima pagina de Il Corriere dello Sport e di Tuttosport

TORINO – La prima pagina de Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica la sua apertura alla vittoria ottenuta ieri sera dall’Inter in casa della Fiorentina. “Conte, il gusto di stare lassù. Sorpasso dei nerazzurri, domani il Milan con il Crotone. Gol di Barella e Perisic: l’Inter vince 2-0 a Firenze e vola in testa”. Di spalla a sinistra il giornale mette in evidenza “Il caso Media Company. Lega spaccata, fendi i fondi. Cosa rischia la Serie A. La Superlega sostenuta da Juve e Inter spaventa gli investitori. Nel frattempo Lotito e De Laurentiis..”.

La parte bassa della pagina dedica la parte sinistra alla sfida di questo pomeriggio in programma alle 18 tra Juventus e Roma: “Supersfida all’Allianz alle 18. Roma, esame Juve: “Serve ambizione”. Fonseca a caccia della prima vittoria con una grande. Dzeko in panchina. Pirlo esalta Ronaldo: “Un Eroe””. Il lato desto è invece dedicato al Napoli, che ieri ha fatto registrare altri positivi: “Il Napoli ripiomba nell’incubo COVID. Azzurri in casa Genoa alle 20:45. Ghoulam e Koulibaly positivi. Nella notte nuovo giro di tamponi. Per Gattuso è sempre più difficile”.

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi apre il taglio alto con l’Inter, vittoriosa ieri sera contro la Fiorentina a Firenze: “Barella e Perisic. Sorpasso Inter! A Firenze i nerazzurri stendono la viola, riscattano il ko in coppa e scavalcano il Milan in vetta.

L’apertura centrale è invece dedicata alla Juventus: “”CR7 eroe”. Le certezze di Pirlo in vista della Roma: “Ritrovato lo spirito giusto dopo il ko con l’Inter. La passione di Ronaldo è una sorpresa: serve per vincere trofei. Ce l’hanno lui, Buffon, Chiellini e Bonucci”.” La spalla a desta è dedicata al Torino, in campo contro l’Atalanta: “Gasp: C’è Kovalenko. Nicola: vai Mandragora”.

