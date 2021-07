La posizione della Juventus su Kulusevski

redazionejuvenews

Una stagione di alti e bassi quella di Dejan Kulusevski che ora si trova in vacanza prima di unirsi a Massimiliano Allegri per la preparazione della squadra in vista del prossimo campionato di Serie A. L'esterno ha fatto anche un discreto torneo ad Euro 2020 in cui ha saltato la parte iniziale per positività al coronavirus. Per lo svedese questa stagione in bianconero potrebbe essere la stagione del riscatto, vista la volontà del tecnico livornese di inserirlo nello scacchiere dell'undici titolare fin da subito. Ma, come tutti i giocatori della Juventus, la sua permanenza ancora non sarebbe sicura.

Sappiamo quanto l'ex direttore sportivo della Vecchia Signora, Fabio Paratici, abbia fatto molti sforzi per portare Dejan Kulusevski in bianconero dopo una lunga ed estenuante trattativa con l'Atalanta (anche se il giocatore era in prestito al Parma), che alla fine si è conclusa per queste cifre: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Atalanta B.C. S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dejan Kulusevski a fronte di un corrispettivo di € 35 milioni pagabili in cinque esercizi. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di massimi € 9 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale".

Una cifra di non poco conto, dunque, che pesa sui conti della Juventus. Secondo calciomercato.com, il sogno di Fabio Patatici, ora responsabile dell'area sportiva del Tottenham, sarebbe quello di portarlo agli Spurs, prima o poi. Le ragioni? La Premier League sarebbe il campionato perfetto per lo svedese, pieno di spazi e corridoi per inserirsi. Kulusevski in Serie A, infatti, quando le difese si chiudono mostra difficoltà a trovare spazi per sfoggiare tutte le sue qualità di velocità, tecnica e dribbling. Nonostante ciò il neo direttore sportivo della Juve, Cherubini, avrebbe dichiarato il giocatore (per ora) incedibile.