La nota dj Nina Las Vegas si esibisce con la maglia della Juventus

TORINO – Nina Las Vegas, nota dj, si è esibita in un suo concerto su YouTube con la quarta maglia della Juventus. Nei commenti sotto al suo post sono spuntati una miriade di tifosi bianconeri che fanno i complimenti alla producer per la sua...

A proposito di Juventus , i bianconeri vengono da una dura sconfitta contro il Benevento in cui il tecnico Andrea Pirlo ha espresso tutto il suo rammarico in conferenza stampa : "Avevamo il dovere di fare una partita migliore, mentre purtroppo abbiamo giocato una brutta gara sotto tutti gli aspetti. Siamo incappati in una giornata storta, nell'atteggiamento, nelle situazioni tecniche... Sapevamo che sarebbe stata difficile perché il Benevento è una squadra organizzata che si difende molto bene con due linee compatte, quindi bisognava avere anche la calma di sfruttare meglio l'ampiezza del gioco, invece abbiamo sbagliato molto. Quando il risultato rimane in bilico viene un po' di frenesia e non era questo l'atteggiamento che dovevamo avere. Serviva anche più voglia di raggiungere il risultato perché avevamo anche l'occasione concreta di accorciare la classifica. Dobbiamo cambiare la testa: indossiamo una maglia importante che va sempre onorata e in queste partite ci vuole un altro atteggiamento".

Anche Fabio Paratici ha detto la sua: "In questi anni abbiamo dato tante gioie ai tifosi e purtroppo oggi diamo una grande amarezza. Abbiamo giocato una brutta gara per tanti motivi, alcune volte non riesci neanche a comprenderli tutti, però il campionato va avanti, dobbiamo mettere giù la testa, pedalare, capire quali sono stati i nostri errori e cercare di non commetterli più. Ci sarebbero tanti aspetti da analizzare e lo faremo nelle prossime due settimane. Resta il fatto che non abbiamo effettuato una prova alla nostra all'altezza e di questo ci rammarichiamo. Abbiamo giocatori di livello che sono abituati avere pressioni, dobbiamo solo abbassare la testa e lavorare. Non è una partita che cambia le nostre idee, abbiamo una programmazione e una linea che abbiamo intrapreso, non solo all'inizio di quest'anno ma anche già da quello scorso e andiamo avanti per la nostra strada".