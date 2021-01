La moviola di Juve-Bologna: i bianconeri reclamano un rigore non assegnato

TORINO – Alla Juventus, oggi serviva una vittoria fondamentale ai fini della lotta scudetto, soprattutto dopo il doppio passo falso delle due milanesi arrivato nella giornata di ieri, con l’Inter fermata ad Udine sul risultato di 0-0 dai friulani e il Milan che, ha trovato la sua seconda sconfitta stagionale contro l’Atalanta, anche questa arrivata in casa propria dopo il k.o con la Juve di qualche settimana fa. Tre punti che sono arrivati al termine di una gara molto combattuta contro il Bologna agguerrito di Sinisa Mihajlovic, il quale ha tentato di tenere testa alla supremazia della Vecchia Signora. Bianconeri che trovano il gol al 18’, quando Arthur con una conclusione dal limite, beffa l’incolpevole Skoruspki, battuto anche grazie alla complicità di una deviazione del difensore rossoblu. Gara molto corretta da entrambe le compagini e con pochissimi episodi degni di nota ma che, hanno generato dei dubbi sull’entità dei falli commessi. Il primo episodio viene registrato al quarto minuto quando Cuadrado entra in area con il pallone incollato ai piedi e nel momento di impattare la sfera, viene fermato da Vignato. La Juve prova a reclamare in maniera superficiale e chiede gli estremi per il penalty che, secondo il direttore di gara non c’è e lascia proseguire il gioco, senza neanche interpellare l’aiuto del VAR. Per vedere il prossimo episodio scomposto, bisognerà attendere il termine della prima frazione di gara quando Orsolini va giù in area dopo un contrasto di gioco con Danilo, anche questo interpretato come intervento corretto da parte di Gianluca Sacchi. Non succede più nulla di particolarmente interessante fino al termine del match, eccezion fatta per la seconda rete della Juve, arrivata grazie ad uno degli uomini più in forma della squadra piemontese in questa stagione,Weston McKennie che, grazie ad un colpo di testa trafigge Skorupski e regala il gol della tranquillità ai suoi. Ma attenzione perché intanto sono arrivate anche alcune grosse novità di mercato in casa bianconera: >>>> Obiettivo attaccante ma non solo, novità improvvisa: “C’è un’idea di scambio!” <<<<