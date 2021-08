La Michelin attacca CR7: “L’unico addio mai superato è quello di Del Piero. Basta soldi e capricci”

La cantate ha postato un tweet sul suo account

Il modo in cui il divorzio tra Cristiano Ronaldo e la Juventus è avvenuto, ha lasciato l'amaro in bocca a quasi tutti i sostenitori juventini che, hanno rivendicato al portoghese il fatto di aver impiegato cosi tanto tempo a far maturare questa decisione. A tal proposito è voluta intervenire anche la cantate Francesca Michelin, tifosissima della Vecchia Signora, la quale ha postato un tweet sul suo account in cui commenta la vicenda e sostendendo che l'unico addio mai digerito sia quello dj Alex Del Piero.