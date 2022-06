Avv. La Marca: “La Juventus vuole tornare ad essere competitiva”

L'avvocato La Marca, ha parlato del calciomercato della Juventus, toccando anche il tema Paul Pogba e Filip Kostic.

redazionejuvenews

Domenico La Marca, avvocato ed esperto di diritto sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni a 1 Football Club, parlando della Juventus. Ecco le sue parole sui nuovi innesti del club bianconero: "Puntare su Pogba e Di Maria ha un significato chiaro e preciso: essere immediatamente e nuovamente competitivi. Dopo alcune stagioni difficili la società bianconera ed anche Allegri non possono permettersi un campionato da comparse e da questo punto di vista la direzione della Juventus sul mercato appare ben chiara, puntando su elementi dalla comprovata esperienza internazionale e che sicuramente vorranno fare bene in questo campionato anche per arrivare al meglio al mondiale del Qatar 2022".

Su Kostice i giovani, visto che la Juventus sta cercando di formare un mix tra giocatori già pronti a grandi palcoscenici con calciatori di prospettiva per il prossimo futuro: "Come già detto non sottovaluterei nemmeno il potenziale arrivo di Kostic, che potrebbe rivelarsi, visto anche la sua duttilità tattica, uno degli acquisti migliori degli ultimi anni del club. Piace anche l’idea di affiancare questi giocatori di esperienza con elementi di prospettiva alcuni già presenti nella rosa come Gatti, Miretti e Rovella, o che potrebbero arrivare su tutti Cambiaso ed Udogie, giovani italiani che potrebbero costruire l’ossatura azzurra della nuova Juventus che in tanti cicli bianconeri ha fatto le fortune del club".

Sull'indice di liquidità, caso che ha tenuto banco per diverse settimane, visto che c'è stato anche un duro scontro tra la Lega della Serie A e la FIGC: "Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso della Lega Serie A contro la Figc sul tema indice di liquidità, che pertanto non sarà vincolante per l’iscrizione al prossimo campionato. La pronuncia del Collegio è molto interessante, visto che non si discute nel merito la misura, ma le tempistiche riguardanti la sua introduzione e suoi effetti retroattivi".