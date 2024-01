La Marca: “Grande gestione con Yildiz. E’ il vero colpo della Juventus”

Intervistato a 1 Football Club, Domenico La Marca ha approfondito alcuni temi attuali delle squadre della Serie A. Tra le squadre analizzata anche la Juventus , rivelazione della prima metà di stagione. Ecco le sue parole: "L'obiettivo della Juventus era di arrivare ad inizio gennaio in scia dell' Inter . Credo che da questo punto di vista i bianconeri hanno fatto un qualcosa di eccezionale. Si percepisce, la vittoria con la Roma è la dimostrazione, che la squadra ci crede e da questo punto di vista Allegri davvero ci sta mettendo un qualcosa in più, visto che sul piano caratteriale i suoi ragazzi sembrano aver trovato una sicurezza che poi riescono a trasmettere in campo alla perfezione. Fino al big match del 4 febbraio la Juventus avrà delle partite con avversari sulla carta alla portata ma che nascondono tante insidie, se riuscirà a mantenere però questa continuità di risultati davvero potrà mettere ulteriore pressione ai nerazzurri".

Il nuovo talento della Juventus

Inoltre, La Marca ha parlato entusiasticamente di Kenan Yildiz, ultimo prodotto del settore giovanile della Juventus: "Al momento è lui in grande colpo della Juventus, un rinforzo in casa di cui da tempo se ne parla benissimo e finalmente se ne stanno vedendo i frutti, a dimostrazione di quanto sono importanti le seconde squadre nel calcio professionistico. Il talento turco è stato gestito alla perfezione dall'ambiente Juventus. Difatti il suo talento era noto a tutti, ma i bianconeri sono stati bravi a gestire la pressione intorno a lui. Questo inserendolo in prima squadra quando hanno reputato il momento giusto. Con la Roma ha offerto una grande prova. Non era facile dopo Frosinone e tutta l'attenzione rivolta nei suoi confronti. Soprattutto contro un avversario che sul piano caratteriale e fisico è sempre difficile affrontare".