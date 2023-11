La Marca: “Contro l’Inter la Juve ha dimostrato di essere la vera rivale”

La Marca incorona la Juve vista contro l'Inter: per l'avvocato la prova confermerebbe i bianconeri come rivali dei nerazzurri per il titolo

Intervenuto a 1 Football Club, Domenico La Marca è ritornato sulla Juventus vista contro l'Inter. Ecco le sue parole: “È un risultato che certifica la forza della Juventus. Rafforza la posizione dei bianconeri come i principali antagonisti dell’Inter per la lotta scudetto. Nella sfida dell’Allianz si è vista una squadra compatta che non ha sofferto l’Inter. Ha subito la rete del pari nell’unica disattenzione dell’incontro. Ottimi segnali arrivano anche dal reparto offensivo, dove si è visto un Chiesa versione nazionale, ma soprattutto il ritorno al gol di Vlahovic. Il serbo potenzialmente è un attaccante di altissimo livello. Le ambizioni della Juventus passano dal pieno recupero di questo talento. In attesa che il mercato metta a disposizione di Allegri nuove risorse di assoluto livello a centrocampo”.

L'avvocato ha proseguito: “Era preventivabile che Juventus-Inter sarebbe stata una partita molto intensa e per certi versi bloccata, nonostante ciò, le reti sono arrivate con due azioni corali di assoluto di spessore e chiuse in maniera magistrale da due grandi centravanti. Nonostante le defezioni a centrocampo e la sorprendente scelta di puntare su Nicolussi Caviglia, la Juventus ha limitato in maniera magistrale il centrocampo dell’Inter, che oggi è sicuramente il più forte del campionato. Il pari è stato il risultato più giusto ma la Juventus può guardare in maniera positiva al prossimo futuro già a partire dalla prossima giornata che vedrà i bianconeri affrontare il Monza mentre i nerazzurri saranno attesi dalla difficile trasferta di Napoli”.

