La Marca: “Chiesa recupero fondamentale per la Juventus”

Domenico La Marca ha parlato delle stagione della Juventus: per l'avvocato il recupero di Federico Chiesa può impattare molto sulla stagione

Intervistato a 1 Football Club, Domenico La Marca ha parlato di Juventus-Inter e delle ambizioni dei bianconeri. Ecco le sue parole: “È una partita significativa ma non decisiva. La Juventus potrebbe approfittare del fattore casalingo per minare le certezze di un Inter. Sino a questo momento ha dato l’impressione di essere la compagine più attrezzata per la vittoria finale".