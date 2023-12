La Marca: “Boniface alla Juve sarebbe straordinario. Mossa alla Giuntoli”

Domenico La Marca ha parlato dell'interessamento della Juventus per Victor Boniface: per l'avvocato sarebbe il tipico colpo alla Giuntoli

Intervistato a 1 Football Club, Domenico La Marca ha parlato dell'interessamento che avrebbe manifestato la Juventus per Victor Boniface. Ecco le sue parole: "Sarebbe un colpo eccezionale, tipicamente alla Giuntoli. Difatti questo centravanti già in passato era stato accostato al Napoli, quando si parlava di individuare un erede di Osimhen. Il Bayer Leverkusen si dimostra sempre bravo a scovare i migliori talenti. A cifre sostenute si è portata a casa un giocatore che con la maglia del club tedesco sta facendo il definitivo salto di qualità. Basti pensare che in 15 incontri in Bundesliga già ha fatto nove reti e sette assist".