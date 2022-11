Presidente La Liga: “Superlega? La Serie B spagnola è più vista di Juve-Bayern”

Da quando è stata annunciata, la Superlega è stata un grandissimo argomento di discussione. I suoi ideatori, tra cui la Juve, sono convinti sia necessaria una drastica riforma del calcio moderno, per far sì che diventi più spettacolare e in qualche modo più simile all'NBA americana. In molti però hanno storto il naso, impauriti da una deriva autoritaria e troppo poco democratica del gioco del calcio. Per il momento il progetto è stato accantonato, ma non le polemiche che lo circondano.