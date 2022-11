La Liga contro Juve, Real e Barcellona: “La Superlega è anti-democratica”

Un discorso che non deve essere piaciuto a La Liga , il massimo campionato spagnolo, che sui propri social ha pubblicato un duro video di denuncia: " Adesso, i promotori della Superlega vogliono “truccare” il format , assicurando che ancora non hanno un modello definito, ma che sarà aperto. Sappiamo che questo è falso . Vogliono presentare un format semi-chiuso simile a quello del 2019, che già fu respinto dai club e dalle leghe europee. Siamo chiari: tutto quello che non sia che qualsiasi club ottenga il suo posto nella massima categoria europea tramite le leghe nazionali, continuerà a essere un modello chiuso o semi-chiuso.

La Superlega pensa di andare a creare una competizione più emozionante, quando quello che va ad offrire è sempre lo stesso tipo di scontri, convertendo lo straordinario in ordinario. Per non parlare del fatto che la Superlega distruggerà la possibilità di vedere realizzati i sogni, come le grandi gesta di Porto, Leicester, ma anche Roma e Atalanta.I promotori della Superlega devono rispettare la volontà dei tifosi e dei cittadini comunitari. Il Consiglio d’Europa già si è posizionato contro la Superlega e il Parlamento europeo ha difeso un modello aperto, democratico e basato sulla meritocrazia".