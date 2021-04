La Juventus Women vince a Sassuolo e avvicina lo Scudetto, Cernoia: “Ci godiamo la vittoria”

Le bianconere già qualificate per la prossima Champions League

redazionejuvenews

La Juventus Women continua la sua marcia inarrestabile verso la conquista dello Scudetto. Le ragazze bianconere hanno vinto anche ieri in casa del Sassuolo con un netto 0-3, firmato dalla doppietta di Valentina Cernoia e dal gol di Maria Alves. La calciatrice numero 7 ha commentato poi la vittoria ai canali ufficiali della società: "Avevamo preparato bene questa partita e anche per me non sarebbe potuta andare meglio. Sono contenta per la prestazione e ora ci siamo ricaricate in vista della gara della prossima settimana. Dovevamo pensare una partita per volta, in campionato vogliamo continuare questa striscia positiva, ci godiamo questa vittoria e prepariamo con la massima concentrazione la partita di domenica".

Con quella di ieri la Juventus Women ha vinto cosi la sua diciottesima partita su diciotto, garantendosi con la vittoria di ieri la partecipazione alla prossima Champions League e guadagnando altri tre punti verso lo Scudetto, che ormai sembra alla portata delle bianconere. Attraverso il loro sito internet, la Juventus ha analizzato la vittoria contro le neroverdi.

"VENTI - La Juventus ha allungato a 20 la sua striscia record di vittorie consecutive in Serie A: le bianconere in questo parziale per ben 19 volte hanno segnato almeno due gol (unica eccezione contro il Milan ad ottobre).

INARRESTABILE CERNO - Quella contro il Sassuolo è la prima doppietta per Valentina Cernoia in Serie A con la maglia della Juventus. L’ultima l’aveva infatti realizzata nel dicembre 2015 col Brescia (vs San Zaccaria). La numero 7 bianconera è l’unica centrocampista italiana che conta almeno una doppietta in questa Serie A. Inoltre, ha partecipato a quattro delle ultime sette reti della Juventus contro il Sassuolo in Serie A (tre gol e un assist). La formazione neroverde è la sua vittima preferita nella massima competizione (quattro sigilli) e tre dei suoi quattro gol nella Serie A in corso sono arrivati contro il Sassuolo.

100% - Tra le squadre che hanno calciato almeno cinque rigori in questa Serie A, la Juventus (8/8) è insieme all’Empoli (6/6) una delle due formazioni che li hanno trasformati tutti. Valentina Cernoia ha trasformato l’8° calcio di rigore della Juventus in questa Serie A; i precedenti sette nel torneo portano la firma di Cristiana Girelli.

MARIA ON THE ROAD - Terzo gol in questo campionato per Maria Alves, il settimo in Serie A. Quattro delle sue ultime cinque reti nella competizione sono arrivate in trasferta.

VERSO UN ALTRO RECORD - La Juventus ha segnato 61 gol in questo campionato ed è a sole tre reti dal suo miglior risultato in termini di reti totali in un singolo torneo di Serie A (64 nel 2017/18)." (Juventus.com)