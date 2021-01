La Juventus vorrebbe cederlo, ma lui vuole rimanere a Torino

TORINO – Si è concluso con una fantastica vittoria il big match più importante per la Juventus dall’inizio di questa stagione. Infatti, nella serata di ieri, i bianconeri hanno battuto per 3-1 a San Siro i padroni di casa del Milan, attuale capolista del campionato di Serie A. Con questi tre punti, la squadra allenata da Andrea Pirlo si rilancia ancora di più nella corsa al titolo: adesso, infatti, si trova a soli 7 punti dai rossoneri primi in classifica, con una partita ancora da recuperare. Dopo la brutta sconfitta rimediata contro la Fiorentina nell’ultima partita del 2020, la Juve sembra finalmente essersi svegliata e sembra tornata quella di un tempo.

Nonostante gli ottimi risultati raggiunti nelle ultime due partite, la società sta comunque lavorando senza sosta sul mercato. Il 4 gennaio si è aperta la finestra invernale delle contrattazioni e la dirigenza juventina sta valutando diverse ipotesi. In particolare, Fabio Paratici vorrebbe regalare al tecnico un altro attaccante, vista l’emergenza in cui si trova il reparto avanzato a causa dell’infortunio di Alvaro Morata. Con l’arrivo di un’altra punta si andrebbe a completare il pacchetto offensivo e si potrebbe dare più sicurezza alla rosa. Tuttavia, il club bianconero sta lavorando anche per alcuni affari in uscita.

Nelle ultime ore, infatti, sulla lista dei partenti dalla Vecchia Signora, si è aggiunto anche il nome di Federico Bernardeschi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus vorrebbe cederlo, tanto che sarebbe pronta ad utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare al Papu Gomez. Tuttavia, l'esterno classe 1994 vuole rimanere a Torino e non sembra per nulla intenzionato a lasciare il club bianconero. Nelle prossime settimane, dunque, si attendono novità sul futuro di Bernardeschi, che vorrebbe rimanere ancora alla Juve.