La Juventus Under 23 conquista i playoff di Serie C

Con due giornate di anticipo i baby bianconeri si sono assicurati i play off di Serie C e ora puntano a migliorarsi in queste ultime due giornate di campionato

redazionejuvenews

La Juventus Under23 può festeggiare per aver raggiunto, con due giornate d'anticipo, i playoff di Serie C, dopo la vittoria sul Renate di ieri sera per 2-1. Questo il comunicato apparso sul sito bianconero.

"Obiettivo raggiunto, con due partite di anticipo.

L'Under 23 batte in casa 2-1 il Renate, al termine di una gara giocata bene e gestita anche meglio, impreziosita dai gol di Brighenti e Zuelli (per lui prima rete fra i Pro). ma soprattutto, conquista i punti che servivano per mettere in cassaforte la qualificazione ai playoff di Serie C.

LA GARA

Ritmi piuttosto bassi nella prima fase del match, con la Juve a fare la partita, senza però produrre grandi pericoli (eccezion fatta per un gol di Poli in apertura, annullato per fuorigioco) e il Renate, che in classifica ha ben 11 punti più dei bianconeri e che i playoff li ha già raggiunti matematicamente, in una posizione attendista.

Arriva però proprio dagli ospiti il primo lampo del match, con una bordata di Cicconi dalla distanza al 24' che costringe Israel a intervenire per salvare la porta. Al 36' ecco il meritato vantaggio juventino: Brighenti riceve da Cudrig, prende la mira e insacca il mancino, potente e preciso all'angolino lontano. Uno a zero.

I fuochi d'artificio, dopo un primo tempo tutto sommato povero, arrivano tutti insieme a inizio ripresa. Il Renate parte forte e prima Cicconi impegna Israel, ancora da lontano e poi, al 47', pareggia con Rossetti, che sfrutta un'uscita a vuoto dell'estremo bianconero.

La risposta juventina? Arriva cinque minuti dopo: Zuelli decide di fare tutto da solo a destra, entra in area e non lascia scampo al portiere Pizzignaccco: grandissimo gol e Juve di nuovo avanti.

La maturità della squadra di Zauli, adesso, è nel gestire la partita: i ritmi si abbassano di nuovo e tutto sommato ai bianconeri sta bene così. Verso fine partita, l'Under 23 decide di provare a mettere in ghiaccio lo score: fra l'84' e l'86' ci provano in rapida sequenza Compagnon, Sekulov e Poli: in due casi si oppone il portiere ospite, nel terzo e ultimo Poli fa partire una sassata che si stampa sulla traversa.

L'urlo rimane strozzato in gola, ma può esplodere poco dopo: finalmente, dopo aver raccolto in molte partite meno di quanto seminato, i bianconeri tornano alla vittoria, che significa primo obiettivo stagionale raggiunto.

IL COMMENTO DI ZAULI

«Venivamo da un punto in cinque partite, ma il rammarico era solo per avere raccolto poco, perché abbiamo fatto tante buone partite, contro avversari complicati. Oggi abbiamo combattuto bene, contro un grande avversario, festeggiamo il playoff raggiunto e vediamo di dare tutto nelle ultime due partite. Mi auguro che questa vittoria sia una spinta per i ragazzi, per convincerci di poter fare grandi cose, e magari rosicchiare ancora qualche punto. Questo campionato aiuta molto la crescita, specialmente giornate come queste: il gruppo ha qualità e nei giovani c’è tanta voglia di fare grandi cose in carriera ma soprattutto di fare gruppo insieme. Allenarli è un piacere. Dove possiamo arrivare? Il campionato ci dice che sulla partita secca ce la possiamo giocare con tutti, ci vorrà anche un po’ di fortuna, ma le qualità per fare grandi cose ci sono; chi ci incontrerà ci porterà rispetto»" (Juventus.com)