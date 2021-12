La Juventus Under 23 impatta con la Pergolettese: è 1-1

La Juve Under 23 pareggia con la Pergolettese

redazionejuvenews

La Juventus Under 23 pareggia l'ultima gara dell'anno contro la Pergolettese. Di seguito riportiamo la cronaca del match dal sito web ufficiale bianconero: "La prima grossa occasione della partita è degli ospiti. Al 12' Varas lascia partire una bella conclusione da fuori area, ma Israel risponde con un grande intervento. Due minuti dopo è il turno della Juve: mancino di Palumbo dal limite, palla che colpisce in pieno la traversa. La doppia occasione accende il match. La Pergolettese prova a premere con maggiore convinzione, ma Israel è attento in tutte le circostanze. In particolare al 19' quando, in mischia, neutralizza il pallone ed evita possibili problemi.

La Juve assorbe con maturità lo sprint della formazione allenata da Lucchini e, al 32', va nuovamente vicinissima al vantaggio. Akè in pressione recupera palla, Da Graca controlla, va via in dribbling e con un diagonale mancino sfiora il palo. Tre minuti più tardi a sfiorare il palo è Morello dall'altra parte: il suo colpo di testa finisce a lato. L'ultima occasione del primo tempo è di Brighenti che ci prova con una bella rovesciata, ma trova la risposta del portiere avversario. Dagli spogliatoi esce una Juve ancora più aggressiva e la voglia di trovare il gol viene premiata dopo 9 minuti. Al 54' Barbieri crossa da destra e Brighenti, di testa, spedisce il pallone in rete, portando in vantaggio i suoi. Il gol, per lui, ha un sapore speciale: è l'undicesimo con la maglia della Juventus Under 23, il che lo rende il miglior marcatore di sempre della giovanissima Seconda Squadra bianconera.

L'1-0, in particolare per l'approccio al secondo tempo, è meritato, ma al 63' la Pergolettese ha, dagli undici metri - punito un contatto in area con protagonisti Stramaccioni e Veras -, l'occasione di riportare in equilibrio la gara. Lo stesso Varas, dal dischetto, non sbaglia: 1-1. Raggiunta, la Juve prova a spingere per ritrovare il vantaggio. Ci provano Miretti, Sekulov e Palumbo, ma la conclusione del primo viene deviata prima di diventare pericolosa, la girata del secondo murata e la punizione del terzo, che da posizione defilatissima cerca direttamente la porta, respinta da Galeotti. Il risultato, però, non cambia più e, alla fine, le squadre si dividono la posta in palio. La Juventus Under 23 chiude il 2021 al sesto posto, nel cuore della zona playoff". (juventus.com).