La Juventus under 19 vince il derby di Torino

L'under 19 vince il derby di Torino

Di seguito riportiamo la cronaca del sito ufficiale bianconero su Torino-Juventus under 19: "Il Derby della Mole inizia su ritmi molto intensi, ma nei primi minuti di gioco non si segnalano chiare occasioni da rete con le due squadre impegnate a contendersi il pallone a centrocampo. La Juve è sicuramente più propositiva del Torino e, infatti, al minuto 11 arriva la prima opportunità del match: Mulazzi spinge sulla corsia di destra e mette in mezzo un cross molto interessante che, però, Chibozo non riesce a spingere in porta. Cinque giri di orologio più tardi è ancora protagonista assoluto il nostro numero 10 di oggi. Miretti serve in profondità Mulazzi che a sua volta offre un pallone a Chibozo soltanto da spingere in rete, ma l’attaccante bianconero è sfortunato e non riesce a impattare in maniera ottimale la sfera. La squadra di Mister Bonatti continua a premere la difesa granata e al 23’ è Iling-Junior a scaldare le mani a Sava con un sinistro molto potente. Poco prima della mezz’ora la Juve si avvicina nuovamente al vantaggio, questa volta con De Winter che prova a indirizzare in porta la conclusione deviata di Miretti, ma deve fare i conti con la reattività dell’estremo difensore granata. Il Torino è in balìa dei bianconeri e al minuto 31 rischia grossissimo sul colpo di testa, in diagonale, di Chibozo che non entra in porta per una questione di centimetri. La reazione dei padroni di casa arriva sul finale di prima frazione con una doppia occasione: il tiro-cross di Cancello viene salvato sulla linea da De Winter dopo l’intervento di Garofani e sullo sviluppo dell’azione la conclusione di Savini esce di poco a lato alla sinistra del nostro portiere. A pochi istanti dalla fine del primo tempo la Juve ci prova con il solito Chibozo e i granata con Cancello, ma il punteggio non cambia. Si va al riposo sullo 0-0.