La Juventus Under 19 perde contro il Cagliari

Vince la Juve Under 19

redazionejuvenews

Stesso avversario della prima squadra, stesso giorno. La Juve Under 19 perde di misura contro il Cagliari. Di seguito la cronaca del match dal sito web ufficiale bianconero: "Gli spazi concessi da entrambe le squadre sono pochi, di conseguenza prima di assistere a due occasioni per i bianconeri nel giro di pochi minuti, entrambe con Mulazzi protagonista. Nella prima situazione pericolosa il nostro numero 14 si vede murare la sua conclusione, nella seconda viene direttamente deviata in calcio d’angolo. È al minuto 24 che la squadra di casa si costruisce la concreta opportunità di passare in vantaggio, ma Savona trova soltanto l’esterno della rete. Nella seconda parte della prima frazione i ritmi si abbassano e sono poche le azioni pericolose costruite da entrambe le squadre, ma al 34’ il Cagliari riesce a trovare il vantaggio grazie a Tramoni che, dopo essersi liberato dalla pressione della difesa della Juve, riesce a trovare all’altezza dell’area piccola Yanken, il quale con semplicità porta avanti la squadra di Mister Agostini.

I bianconeri reagiscono e al 41’ potrebbero riequilibrare immediatamente il match, ma la conclusione a botta sicura di Iling-Junior viene neutralizzata da un attento D’Aniello. Con questa occasione, di fatto, si chiude il primo parziale. Nella ripresa sono i bianconeri a partire nuovamente con il piede sull’acceleratore e dopo pochi minuti si avvicinano all’1-1 con il colpo di testa di Mulazzi, su cross di Cerri. Il Cagliari sembra subire maggiormente in questo secondo tempo l’intensità impressa al match dai bianconeri, ma come in occasione della prima rete segnata, anche in questo caso la squadra sarda è abile a capitalizzare al meglio la seconda vera situazione favorevole della propria partita e con Cavuoti firma il raddoppio, 0-2.

Sotto di due reti la Juve si compatta e reagisce, con personalità. Al minuto 73 è clamorosa la doppia occasione capitata ai bianconeri: Bonetti si libera della marcatura in area di rigore e lascia partire un tiro-cross che si stampa sul palo e sulla respinta il sinistro di Strijdonck viene allontanato praticamente sulla linea di porta. I bianconeri non demordono e continuano a spingere alla ricerca del gol che potrebbe riaprire i conti. Il gol arriva tre giri di orologio più tardi con il calcio di rigore trasformato da Iling-Junior. Il finale è concitato, come è normale che sia. La Juve spinge e il Cagliari sembra alle corde, ma al 95’ la gara si chiude sull’1-2, senza altre reti". (juventus.com)