La Juventus tratta il rinnovo del contratto di Weston McKennie

Il centrocampista americano è tornato in estate ed ha dimostrato di poter rimanere con la maglia bianconera

Cristiano Passa Redattore 14 marzo 2024 (modifica il 14 marzo 2024 | 14:16)

La Juventus scenderà in campo domenica all'ora di pranzo contro il Genoa nella partita valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri cercheranno di tornare alla vittoria che manca dalla partita contro il Frosinone, soprattutto per cercare di riprendere la seconda posizione a discapito del Milan, che ha superato la scorsa giornata i bianconeri

Una partita per riniziare a correre, anche se Allegri dovrà fare ancora i conti con alcune assenze, soprattutto a centrocampo. Rabiot infatti è ancora in dubbio, e con Alcaraz fuori, gli uomini sono quasi contati. Chi dovrebbe ancora una volta stringere i denti è Weston McKennie, che ancora soffre per la spalla ma che dovrebbe essere della partita.

Proprio l'americano, tornato in estate dal prestito in Premier, si è guadagnato la Juventus, a suon di prestazioni ed assist. Il giocatore quindi è in odore di rinnovo del contratto, con i discorsi tra il suo entourage e la dirigenza che sono appena iniziati.

