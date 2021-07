La Juventus sonda Luis Alberto, Bernardeschi pedina di scambio

I bianconeri potrebbero affondare per il giocatore della Lazio

redazionejuvenews

La Juventus è in attesa di iniziare il ritiro la prossima settimana, con il tecnico Massimiliano Allegri che troverà la squadra a ranghi ridotti visto l'impegno negli Europei e in Copa America di molti giocatori. Nel mentre, Cherubini e il tecnico bianconero stanno vagliando il mercato alla ricerca di colpi per migliore la rosa della prossima stagione. Se per Locatelli la trattativa con il Sassuolo è già impostata e necessita solo di rivedere alcuni dettagli, per gli altri movimenti di mercato i bianconeri sembrano voler rimanere abbottonati, senza far trapelare niente su eventuali interessi ed operazioni.

Nonostante questo, si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero i bianconeri sul centrocampista della Lazio Luis Alberto. Il fantasista spagnolo sembra in rotta con la Lazio, dal momento che non si è presentato al raduno di mercoledì e nemmeno ieri era presente a Formello. La Lazio lo ha diffidato ufficialmente e multato, ma il suo atteggiamento ha fatto scattare un campanello di allarme in dirigenza, con Tare che ha subito cercato di prendere in mano la situazione. Il dirigente ha infatti contattato l'entourage del giocatore per capirne le intenzioni, dal momento che la Lazio domani partirà per il ritiro di Auronzo: a meno di clamorosi colpi di scena il giocatore dovrebbe partire insieme alla squadra, anche se la Juventus potrebbe mettersi di traverso.

Lusi Alberto avrebbe infatti già fatto sapere alla Lazio di voler partire, e dopo le critiche mosse dal giocatore al presidente Lotito lo scorso novembre, la frattura non sembra più sanabile, e i bianconeri sono pronti ad approfittarne. Con loro anche Atletico Madrid e Milan sono interessati al giocatore, ma i bianconeri potrebbero inserire nell'affare Federico Bernardeschi, nome in uscita e che interessa alla squadra di Lotito, dove il giocatore di Carrara potrebbe ritrovare la sua dimensione, dopo difficili anni in bianconero.