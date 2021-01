La Juventus si muove sul mercato: nuovo incontro per una punta

TORINO – Un’altra sfida di campionato si è conclusa e la Juventus torna a casa senza punti. Ieri sera, infatti, i bianconeri di Andrea Pirlo sono stati sconfitti dall’Inter per 2-0, nella Derby d’Italia valevole per la 18esima giornata della Serie A 2020-2021. La striscia di vittorie consecutive e la rincorsa al primo posto del Milan, dunque, subiscono una brusca frenata proprio in uno scontro diretto importantissimo. Nonostante questo, però, la società continua a lavorare senza sosta per cercare nuovi rinforzi e mettere a segno dei colpi in questa sessioni di contrattazioni di gennaio. La Juve, dunque, si muove piano piano anche sul mercato.

Al momento, l’obiettivo di Fabio Paratici e del resto della dirigenza bianconera sembra essere quello di completare il pacchetto offensivo. Con l’infortunio di Paulo Dybala, che rimarrà ai box almeno per un’altra settimana abbondante, il reparto avanzato è composto dai soli Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, che sono apparsi stanchi e poco incisivi ieri sera. Per questo, si sta cercando un nuovo attaccante da regalare a Pirlo e che possa costituire un ricambio di qualità per il portoghese e lo spagnolo. Nelle ultime ore, quindi, è arrivata notizia di un nuovo incontro per una punta, su cui starebbe lavorando la Vecchia Signora.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, in occasione della Supercoppa Italiana al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la Juventus si incontrerà con la dirigenza del Sassuolo per Gianluca Scamacca. Il centravanti di proprietà dei neroverdi è adesso in prestito al Genoa, dove si sta mettendo in mostra grazie ad alcune buone prestazioni. I bianconeri avrebbero individuato in lui il possibile rinforzo per Andrea Pirlo e sarebbero pronti a trattare. Il Sassuolo, però, chiede intorno ai 25 milioni, una cifra piuttosto alta. Nei prossimi giorni, dunque, si attendono novità su questo possibile affare. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<