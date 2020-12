La Juventus si muove per l’attacco: sempre viva una pista in Francia

TORINO – La Juventus si prepara alla sessione invernale di calciomercato, che aprirà il prossimo 4 gennaio. Mancano, dunque, solamente pochi giorni e la dirigenza bianconera si è messa al lavoro per valutare le diverse possibilità. Molti affari potrebbero prendere vita nelle prossime settimane, con diversi giocatori finiti nei radar della Vecchia Signora: la società, infatti, vuole assolutamente risolvere alcuni problemi della rosa, falcidiata in questa stagione da infortuni e assenze inaspettate, dovute anche al Covid-19. Per questo, molti nomi sono finiti sul taccuino del Chief Football Officer Fabio Paratici, deciso a regalare dei rinforzi adeguati per la squadra di Andrea Pirlo.

In particolare, il dirigente bianconero sembra concentrato soprattutto sul fronte offensivo, che ha avuto alcune difficoltà nelle ultime settimane. Con Paulo Dybala non al meglio della condizione e che sta convincendo pochissimo, infatti, Cristiano Ronaldo ed Alvaro Morata si sono trovati spesso a fare gli straordinari, spendendo moltissimo dal punto di vista fisico. Per questo motivo, la squadra è in cerca di una quarta punta di livello, che possa dare un ricambio ai titolari, senza perdere di valore. I profili valutati sono moltissimi e tutti con caratteristiche diverse: alcuni, infatti, sono giocatori di grande esperienza, mentre altri sono più giovani, ma di maggiore qualità.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, dunque, la Juventus si sta muovendo per l’attacco e, tra le varie possibilità, sarebbe sempre viva una pista in Francia. Stiamo parlando di Memphis Depay, attaccante e capitano dell’Olympique Lione. L’olandese, classe 1994, ha totalizzato in quasi 10 anni di carriera ben 392 presenze e 140 gol tra club e Nazionale. Sarebbe un grande colpo per la Vecchia Signora, che sembra disposta a mettere sul piatto della trattativa il cartellino di Federico Bernardeschi, oltre ad un conguaglio economico. Nelle prossime settimane, dunque, si attendono aggiornamenti. La Juve è in cerca di un attaccante e mette nel mirino Memphis Depay. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<